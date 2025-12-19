16-Jähriger sticht Bruder mit Messer in den Kopf

Vorläufiges Waffenverbot

In der Wohnung stellten die Beamten nicht nur das mutmaßliche Tatmesser sicher, sondern auch einen Schlagring, der dem 16-Jährigen zugeordnet wurde. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich derzeit in Gewahrsam. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Streits laufen auf Hochtouren.