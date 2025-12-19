Vorteilswelt
Familiendrama in Wien

16-Jähriger sticht Bruder mit Messer in den Kopf

Wien
19.12.2025 16:50
(Bild: P. Huber)

Ein heftiger Familienstreit ist Freitagvormittag in Wien-Favoriten eskaliert. In einer Wohnung hatte ein 16-Jähriger mit einem Messer seinen 19-jährigen Bruder am Kopf verletzt.

Gegen 11 Uhr wurden Beamte zur Wohnung alarmiert, nachdem eine Person mit Stichverletzungen gemeldet worden war. Vor Ort traf die Polizei auf die beiden Brüder sowie deren Mutter. Wie sich herausstellte, war es zwischen den beiden Jugendlichen zu einem Streit gekommen, der völlig außer Kontrolle geriet.

Stichverletzung im Kopfbereich
Der 16-Jährige soll im Zuge der Auseinandersetzung ein Klappmesser gezückt und seinen älteren Bruder damit am Kopf verletzt haben. Der 19-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Anschließend brachte man ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei glücklicherweise nicht.

Vorläufiges Waffenverbot
In der Wohnung stellten die Beamten nicht nur das mutmaßliche Tatmesser sicher, sondern auch einen Schlagring, der dem 16-Jährigen zugeordnet wurde. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich derzeit in Gewahrsam. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Streits laufen auf Hochtouren.

16-Jähriger sticht Bruder mit Messer in den Kopf
