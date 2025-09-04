Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ladepad in der Garage

Porsche macht’s kabellos: Cayenne lädt drahtlos

Motor
04.09.2025 14:28
(Bild: Porsche)

Handy aufs Ladepad werfen, fertig – so einfach wünschen sich viele auch das Stromtanken fürs Auto. Und genau das bringt Porsche jetzt auf die Straße: Wireless Charging für Elektroautos. Ab 2026 startet der Cayenne Electric mit einer Bodenplatte, die das Laden ohne Stecker möglich macht.

0 Kommentare

Das System funktioniert wie beim Smartphone: Unter dem Auto sitzt eine Empfängerspule, am Parkplatz eine flache Bodenplatte (117 x 78 x 6 cm). Stellt man den Cayenne exakt darüber ab, senkt er sich automatisch ab, das Magnetfeld springt an – und schon fließt Strom mit bis zu 11 kW Ladeleistung. Das entspricht dem klassischen AC-Laden per Kabel, nur eben bequemer. Wirkungsgrad: rund 90 Prozent.

Die Platte wiegt 50 kg, ist wetterfest, TÜV-getestet und auch robust genug, wenn man mal drüberfährt. Fremdkörper oder Tiere? Erkennt der Sensor – der Ladevorgang stoppt sofort. Gesteuert wird alles über die My Porsche App, eine Parkhilfe zeigt an, wenn das Auto perfekt positioniert ist.

(Bild: Porsche)
(Bild: Porsche)
(Bild: Porsche)
(Bild: Porsche)
(Bild: Porsche)

Alltagstauglich und sicher
Dass Porsche genau hier ansetzt, ist kein Zufall: Rund 75 Prozent aller Ladevorgänge passieren laut interner Analyse zu Hause. Für viele Besitzer heißt das: Garage, Carport, Einfahrt. Genau dort lässt sich die Platte installieren - optional vom Porsche-Service fix und fertig eingebaut.

(Bild: Porsche)

Einfach drüberparken – Strom fließt
Die Technik nutzt Ultrabreitband, um Auto und Platte millimetergenau zueinander auszurichten. Energie fließt über wenige Zentimeter Abstand, ein Gleichrichter wandelt das Ganze in Gleichstrom um, die Batterie speichert. Klingt nach Raketenwissenschaft, fühlt sich für den Nutzer aber banal an: hinstellen, Bremse ziehen, fertig.

Nicht nur bequem – auch schnell
Während die Platte auf Komfort setzt, bleibt Porsche beim Cayenne Electric auch in Sachen DC-Schnellladen kompromisslos. An der Säule sollen bis zu 400 kW Ladeleistung möglich sein – mehr als bei Taycan oder Macan.

Lack, der leuchtet
Für den ersten Auftritt auf der IAA MOBILITY 2025 in München hat Porsche den Prototyp mit einem Leuchtlack versehen. Sobald Strom fließt, schimmern bunte Flächen über die Karosserie, als hätte jemand ein Live-Lightshow-System ins Blech integriert. 25 Lackschichten, 100 Liter Klarlack und 500 Meter Kabel stecken in dem einmaligen Showcar – eine Tarnung, die garantiert nicht unauffällig ist.

Porsche Wireless Charging startet 2026 zunächst in Europa. Weitere Märkte weltweit werden folgen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

7 im Wohlfühlreich
Peugeot e5008: Löwe beißt nicht. Aber kann er was?
Über 470 km/h!
BYD pulverisiert Speed-Rekord für Elektroautos
800-Volt-SUV
BYD Sealion 7: China-Premium zum Superpreis?
Der Brite Oliver Rowland ist Formel E-Weltmeister 2025!
Das Formel E-Finale
Finish in London: Rowland krönt sich zum Champion
Teuer wie drei BMW M4?
Bovensiepen Zagato: Ein besonderes Edel-Coupé
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
171.619 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
156.113 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
152.132 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1739 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1305 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1108 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Motor
Ladepad in der Garage
Porsche macht’s kabellos: Cayenne lädt drahtlos
Neue Namen für Stromer
Klassiker leben auf: VW stampft ID.3 & Co ein
Targa-TT
Concept C: So schräg wird Audis neues Sportcoupé
7 im Wohlfühlreich
Peugeot e5008: Löwe beißt nicht. Aber kann er was?
Starke Optik
Neuer Kia Stonic: Tut elektrisch, fährt mit Sprit

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf