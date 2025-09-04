Porsche macht’s kabellos: Cayenne lädt drahtlos

Das System funktioniert wie beim Smartphone: Unter dem Auto sitzt eine Empfängerspule, am Parkplatz eine flache Bodenplatte (117 x 78 x 6 cm). Stellt man den Cayenne exakt darüber ab, senkt er sich automatisch ab, das Magnetfeld springt an – und schon fließt Strom mit bis zu 11 kW Ladeleistung. Das entspricht dem klassischen AC-Laden per Kabel, nur eben bequemer. Wirkungsgrad: rund 90 Prozent.