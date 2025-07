Porsches E-Cayenne holt schon jetzt zwei Rekorde

Doch Porsche ist nicht hauptsächlich für Nutzwert-Fahrzeuge bekannt. Daher trat das Elektro-SUV beim traditionellen Bergrennen von Shelsley Walsh in England an, das seit 1905 ausgetragen wird und damit zu den ältesten Motorsportveranstaltungen der Welt zählt. Am Steuer war dabei aber nicht Richard Hammond (sein Ruf als Fahrer schneller E-Autos ist seit seinem spektakulären Crash im Rimac Nevera etwas beschädigt), sondern Gabriela Jílková, Simulator- und Entwicklungsfahrerin für das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team.