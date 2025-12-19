Strom, Gas: Steigende Netzkosten erhitzen Gemüter

„Vorgehensweise nicht zumutbar“

Besonderen Bezug nahmen die drei Verantwortlichen dabei auf eine Siedlung im Tiroler Völs (Bezirk Innsbruck-Land). Seit den 1970er-Jahren dürften die Bewohnerinnen und Bewohner der Seesiedlung aufgrund raumordnungsrechtlicher Vorgaben ausschließlich elektrisch heizen. Nur durch den höheren Energieverbrauch in der Nacht in Verbindung mit dem Niedertarif sei der Heizbetrieb finanziell tragbar. Im Zuge der Novellierung drohten hier jetzt erhebliche Mehrkosten und das schon ab dem kommenden Jahr: „Aus verbraucherrechtlicher Sicht ist diese Vorgehensweise nicht zumutbar.“ Generell sahen Zangerl und Kraxner den Großteil der betroffenen Kundinnen und Kunden in Tirol und Vorarlberg beheimatet – insofern brauche es einen „politischen Schulterschluss der Westachse“.