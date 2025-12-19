„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Charly (3 Jahre) ist ein imposanter Rüde mit viel Temperament und starken territorialen Ambitionen. Er braucht erfahrene Hundehalter, die ihm klare Strukturen und Sicherheit geben. Fremden gegenüber verhält er sich je nach Situation neutral bis reserviert. Charly ist kein einfacher Hund, aber mit konsequenter Führung und Geduld kann er zu einem treuen Begleiter werden. Es werden souveräne Menschen mit Herz und Hundeverstand gesucht. Tel.: 0732/247887