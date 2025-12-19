„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Das Geschwister-Pärchen Lissy und Zorro wünscht sich einen gemeinsamen Lebensplatz. Anfangs sind die Kätzchen noch ein bisschen zurückhaltend, doch ihre Neugier lässt sie die Angst rasch besiegen. Typisch für ihr zartes Alter, sind die beiden aufgeweckt, verspielt und lebhaft. Freigang ist ihnen noch unbekannt. Tel.: 0664/8485571.
Nelly ist eine achtjährige American Staffordshire Terrier-Hündin, die voller Energie steckt. Sie benötigt aber auch dringend ihre Ruhe, um Ausgeglichenheit zu finden. Nelly ist klug, lernbereit und sucht aktive, rasseerfahrene Menschen, die gerne die Freude an Bewegung mit ihr teilen. Tel.: 0732/247887.
Luca (5 Jahre) ist ein freundlicher und charmanter Kater, der sich ein Leben als Einzelprinz bei liebevollen Menschen wünscht. Gesicherter Freigang wäre optimal, weil er gerne seine nähere Umgebung erkundet. Tel.: 0732/247887.
Twix (8 Monate) sucht eine Lebenspartnerin. Der kastrierte Löwenkopf-Mix lebte bisher mit zwei Rammlern zusammen, doch leider kam es zu Streit. Nun wird das freundliche, junge Kaninchen zu einer passenden Gefährtin in ein artgerechtes Zuhause vermittelt. Tel.: 0732/247887.
Charly (3 Jahre) ist ein imposanter Rüde mit viel Temperament und starken territorialen Ambitionen. Er braucht erfahrene Hundehalter, die ihm klare Strukturen und Sicherheit geben. Fremden gegenüber verhält er sich je nach Situation neutral bis reserviert. Charly ist kein einfacher Hund, aber mit konsequenter Führung und Geduld kann er zu einem treuen Begleiter werden. Es werden souveräne Menschen mit Herz und Hundeverstand gesucht. Tel.: 0732/247887
Katy Purry (1 Jahr) wurde in Traun gefunden, nachdem sie eine ganze Nacht lang in einem Innenhof miaut hatte. Die hübsche Katzendame wird nun zu neuen, liebevollen Besitzern vergeben, die ihr ein Zuhause bieten, wo sie auch Freigang genießen darf. Tel.: 0732/247887.
Die männliche Griechische Landschildkröte Smudo wurde im Sommer in Pasching in einem Wald gefunden. Das Reptil ist schätzungsweise 15 bis 20 Jahre alt. Im Sommer sollte Smudo in einem artgerechten Außengehege mit viel Sonne, Rückzugsmöglichkeiten und auf natürlichem Boden unterkommen. Tel.: 0732/247887.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.