Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
19.12.2025 15:00
(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz, Pfotenhilfe Lochen)

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

0 Kommentare
Lissy & Zorro – ein verspieltes Duo
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Das Geschwister-Pärchen Lissy und Zorro wünscht sich einen gemeinsamen Lebensplatz. Anfangs sind die Kätzchen noch ein bisschen zurückhaltend, doch ihre Neugier lässt sie die Angst rasch besiegen. Typisch für ihr zartes Alter, sind die beiden aufgeweckt, verspielt und lebhaft. Freigang ist ihnen noch unbekannt. Tel.: 0664/8485571.

Nelly – die Aktive
(Bild: Tierheim Linz)

Nelly ist eine achtjährige American Staffordshire Terrier-Hündin, die voller Energie steckt. Sie benötigt aber auch dringend ihre Ruhe, um Ausgeglichenheit zu finden. Nelly ist klug, lernbereit und sucht aktive, rasseerfahrene Menschen, die gerne die Freude an Bewegung mit ihr teilen. Tel.: 0732/247887.

Luca – der Einzelprinz
(Bild: Tierheim Linz)

Luca (5 Jahre) ist ein freundlicher und charmanter Kater, der sich ein Leben als Einzelprinz bei liebevollen Menschen wünscht. Gesicherter Freigang wäre optimal, weil er gerne seine nähere Umgebung erkundet. Tel.: 0732/247887.

Twix – ein Kaninchen auf Partnersuche
(Bild: Tierheim Linz)

Twix (8 Monate) sucht eine Lebenspartnerin. Der kastrierte Löwenkopf-Mix lebte bisher mit zwei Rammlern zusammen, doch leider kam es zu Streit. Nun wird das freundliche, junge Kaninchen zu einer passenden Gefährtin in ein artgerechtes Zuhause vermittelt. Tel.: 0732/247887.

Lesen Sie auch:
Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt geht schweren Vorwürfen nach.
Wegen Tierquälerei
Nach Videos: Ermittlungen gegen Hundetrainer
16.12.2025
Krone Plus Logo
Debatte um Abschuss
Wolf im Ortsgebiet: „Kein Grund zur Panik“
16.12.2025
Um Baum gewickelt
Entlaufene „Nelly“ mit einer Drohne gerettet
15.12.2025
Alle Bundesländer
Ihr Kontakt zur „Krone“-Tierecke
01.02.2016
Charly – der Charakterstarke
(Bild: Tierheim Linz)

Charly (3 Jahre) ist ein imposanter Rüde mit viel Temperament und starken territorialen Ambitionen. Er braucht erfahrene Hundehalter, die ihm klare Strukturen und Sicherheit geben. Fremden gegenüber verhält er sich je nach Situation neutral bis reserviert. Charly ist kein einfacher Hund, aber mit konsequenter Führung und Geduld kann er zu einem treuen Begleiter werden. Es werden souveräne Menschen mit Herz und Hundeverstand gesucht. Tel.: 0732/247887

Katy Purry – die Unkomplizierte
(Bild: Tierheim Linz)

Katy Purry (1 Jahr) wurde in Traun gefunden, nachdem sie eine ganze Nacht lang in einem Innenhof miaut hatte. Die hübsche Katzendame wird nun zu neuen, liebevollen Besitzern vergeben, die ihr ein Zuhause bieten, wo sie auch Freigang genießen darf. Tel.: 0732/247887.

Smudo – der Gemütliche
(Bild: Tierheim Linz)

Die männliche Griechische Landschildkröte Smudo wurde im Sommer in Pasching in einem Wald gefunden. Das Reptil ist schätzungsweise 15 bis 20 Jahre alt. Im Sommer sollte Smudo in einem artgerechten Außengehege mit viel Sonne, Rückzugsmöglichkeiten und auf natürlichem Boden unterkommen. Tel.: 0732/247887.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sie sind eigensinnig, grazil, haben sieben Leben und wissen ganz genau, wie sie den Menschen an ...
Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
189.243 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
159.563 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
108.095 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf