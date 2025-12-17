„Neuer“ Opel Astra: Außen markant, innen brillant

Äußerlich modifizierten die Designer vor allem die Frontpartie. Optisch rückt der Astra damit näher an die jüngsten Studien und SUV-Modelle der Stellantis-Marke. Das opeltypische Gesicht, der „Vizor“, ist nun schmaler gezeichnet und das Logo erstmals in dieser Baureihe im Betrieb durchgängig beleuchtetet. Das zentrale Blitz-Emblem ist zudem Ausgangspunkt des Compass-Designs, das als gestalterisches Leitmotiv dient. Die vertikale Achse dieses Fadenkreuzes setzt sich optisch nach oben fort und geht in eine markante „Bügelfalte“ auf der Motorhaube über. Dieses Detail zitiert den Kadett A der 1960er-Jahre.