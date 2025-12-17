Green NCAP checkt Wintertauglichkeit von E-Autos

Bei Elektroautos wirkt sich kaltes Wetter weiterhin spürbar auf die Alltagstauglichkeit aus. Das SUV-Coupé von BYD mit 82,5 kWh großer Batterie kommt im Test bei gemischten Fahrten unter warmen Bedingungen auf rund 400 Kilometer Reichweite, im Winter sinkt dieser Wert auf 337 Kilometer. Der Rückgang von rund 16 Prozent fällt für ein Fahrzeug dieser Größe vergleichsweise moderat aus.