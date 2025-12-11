Zu gruselig: McDonald‘s stoppt Weihnachtswerbung

Ein Weihnachtsvideo, das eigentlich die festliche Saison bewerben sollte, hat McDonald’s in den Niederlanden nun in Erklärungsnot gebracht: Nach massiver Online-Kritik zog das Unternehmen einen KI-generierten Werbespot zurück. Die 45 Sekunden lange Werbung war erst am 6. Dezember veröffentlicht worden – und verschwand nur drei Tage später wieder.