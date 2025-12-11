Amazon zahlt italienischem Fiskus 723 Mio. Euro

Untersuchung konzentrierte sich auf den Warenhandel

Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Steuervorschriften für den Warenhandel innerhalb der italienischen Grenzen und im Ausland, insbesondere auf die Mehrwertsteuer und die Zollgebühren. Amazon wies die Vorwürfe zurück und behauptete, dass kein EU-Land bisher ähnliche Vorwürfe erhoben habe, entschloss sich jedoch dann doch zur Zusammenarbeit mit den Steuerbehörden.