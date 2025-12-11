Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steuerstreit beigelegt

Amazon zahlt italienischem Fiskus 723 Mio. Euro

Web
11.12.2025 07:27
Laut Staatsanwaltschaft wurde ein Steuerbetrug in Höhe von 1,2 Milliarden Euro in den Jahren von ...
Laut Staatsanwaltschaft wurde ein Steuerbetrug in Höhe von 1,2 Milliarden Euro in den Jahren von 2019 bis 2021 festgestellt.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

Amazon hat mit den italienischen Steuerbehörden eine Einigung über die Zahlung von insgesamt 723 Millionen Euro erzielt. Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete, wurden davon 511 Millionen Euro am Mittwoch gezahlt, weitere 212 Millionen Euro waren in den vergangenen Tagen bereits von den Tochtergesellschaften Amazon Logistics und Amazon Italia Transport beglichen worden.

0 Kommentare

Die Einigung betrifft die Beilegung eines Steuerstreits. Die Ermittlungen wurden von der Mailänder Staatsanwaltschaft koordiniert und von der italienischen Steuerbehörde durchgeführt. Es sei ein Steuerbetrug in Höhe von 1,2 Milliarden Euro in den Jahren von 2019 bis 2021 festgestellt worden. Nach Abschluss einer Steuerprüfung forderten die Steuerbehörden von Amazon die Zahlung von drei Milliarden Euro.

Untersuchung konzentrierte sich auf den Warenhandel
Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Steuervorschriften für den Warenhandel innerhalb der italienischen Grenzen und im Ausland, insbesondere auf die Mehrwertsteuer und die Zollgebühren. Amazon wies die Vorwürfe zurück und behauptete, dass kein EU-Land bisher ähnliche Vorwürfe erhoben habe, entschloss sich jedoch dann doch zur Zusammenarbeit mit den Steuerbehörden.

Die Mailänder Staatsanwaltschaft hatte im Juli bei der italienischen Amazon-Logistik-Tochter Amazon Italia Transport srl (AIT) 120 Millionen Euro beschlagnahmt. Auch in diesem Fall lautet der Verdacht auf Steuerbetrug.

Lesen Sie auch:
Der Konzern soll bei Importen aus Fernost weder Steuern noch Zoll entrichtet haben.
China-Importe
Ermittlung in Mailand gegen Amazon wegen Schmuggel
25.11.2025

Der Online-Gigant hat inzwischen weitere Probleme mit den Behörden in Mailand. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Verantwortliche von Amazon wegen mutmaßlichen Schmuggels. Laut Justizquellen geht es um Unregelmäßigkeiten beim Import von Produkten aus China nach Italien. Dabei seien offenbar weder Mehrwertsteuer noch Zollgebühren gezahlt worden. 5000 Produkte in einer Amazon-Einrichtung in Cividate al Piano in der lombardischen Provinz Bergamo wurden kürzlich beschlagnahmt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Designsprache erinnert an die letzten Smartphones von Nokia: Finnische Ingenieure von Jolla ...
Krone Plus Logo
Jolla will es wissen!
Wo Nokia Handys baute, entsteht Europa-Smartphone
Sieht aus wie eine iranische Sprengstoffdrohne, ist aber keine: Die USA haben sich die iranische ...
Krone Plus Logo
In Nahost stationiert
USA bedrohen Iran mit Nachbau iranischer Drohne
Krone Plus Logo
Er sieht und hört zu
Samsung-Vision: Der TV der Zukunft ist KI-Dystopie
Joviales Interview des von einer Online-Finanzplattform finanzierten YouTube-Kanals „Sourcery“ ...
Krone Plus Logo
Kritik unerwünscht
Die Haus-und-Hof-Medien der „Big Tech“-Milliardäre
Aus einem 12,9-Millimeter-Handy mit 6,5 Zoll Diagonale wird beim Galaxy Z Trifold ein rund vier ...
Handy wird Tablet
Samsung zeigt doppelt faltbares Galaxy Z Trifold
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
171.072 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
151.872 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
127.850 mal gelesen
Mehr Web
Steuerstreit beigelegt
Amazon zahlt italienischem Fiskus 723 Mio. Euro
Touristen im Visier:
US-Grenzschutz will Online-Konten durchleuchten
Folgt US-Konzernen
Amazon will eine Million Jobs in Indien schaffen
Weniger Bürokratie
Zettelwirtschaft ade: Digitaler Kassenbon kommt
Ernüchternde Bilanz
Elon Musk rechnet mit Zeit im Weißen Haus ab

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf