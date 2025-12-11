Bieterkampf um Warner: Trump fordert CNN-Verkauf

Trump-Schwiegersohn unter Finanzierern

Die Rechtsberater von Warner Bros äußerten sich einem Insider zufolge jedoch skeptisch über die Finanzierung des Paramount-Angebots. Paramount bekräftigte daraufhin am Mittwoch in einem Brief an die Aktionäre, die Finanzierung für sein Barangebot von 30 Dollar je Aktie stehe. An der Wall Street wurden zudem Bedenken über die Rolle von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner bei der Finanzierung laut. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob der Einfluss des Präsidenten die Entscheidung zugunsten von Paramount beeinflussen könnte.