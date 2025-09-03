Parov Stelar kündigt neues Album „Artifact“ an

„Soundtrack“ des Lebens

Stelar hat seine Swing-Wurzeln weiterentwickelt und geizt nicht mehr mit Einflüssen aus Blues, Jazz und Soul oder überraschenden stilistischen Wendungen. Über das Konzept des geplanten Albums sagt er: „Artifacts sind die kleinen Spuren, die jeder Mensch auf seinem Lebensweg hinterlässt. Erinnerungen, Bruchstücke, Gedankenfetzen, die ihre eigene Realität und Zeitrechnung besitzen.“ Dazu will er den passenden „Soundtrack“ liefern.

Das Album erscheint am 14. November bei Etage Noir Recordings, wird über AWAL vertrieben und ist ab sofort vorbestellbar.