Aber hohe Sozialhilfe macht Arbeiten unattraktiv

„Hab Bäcker in der Türkei gesucht“

Gastronomin Damla Örme erzählt von zwei Jahren vergeblicher Suche nach einem Bäcker. Bewerber hätten allzu oft Ausreden gefunden – fehlende Sprachkenntnisse, Kurszeiten, „Work-Life-Balance“ – oder seien gar nicht erst erschienen. Häufig sei es nur um Bestätigungen für das Arbeitsmarktservice (AMS) gegangen. Am Ende stellte Örme einen Bäcker als Schlüsselkraft aus der Türkei an. Getränkehändler Marwen Khanoussi berichtet von Personen, die in sein Zentrallager kämen und „beim Vorbeigehen“ um Bestätigungen bitten würden: „Ey Bruder, kannst du mir da einen Stempel geben?“ Teilweise sei sogar Geld für eine fingierte Arbeitszusage angeboten worden.