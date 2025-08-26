Handel im Aufwind: Erstes Umsatzplus seit Jahren

In den ersten sechs Monaten 2025 stieg der Umsatz im heimischen Handel um ein halbes Prozent, wenn man die Teuerung herausrechnet. Das ist das erste reale – also die Inflation berücksichtigende – Wachstum seit dem zweiten Halbjahr 2021 „Das ist eine gute Nachricht, aber wir sind dennoch nicht über den Berg“, sagte WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik am Montagabend. Der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte sei von Unsicherheiten geprägt.