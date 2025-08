„Unsere Autofeindlichkeit ist brutal für Handel“

27.000 offene Stellen derzeit im Handel

Sorgen bereiten der Branche auch der Mitarbeitermangel. „Dadurch, dass die Babyboomer in Pension gehen, fehlen insgesamt in Österreich in den nächsten zehn Jahren rund 250.000 Arbeitskräfte“, bringt es Mahrer auf den Punkt. Der Handel, der in den vergangenen Jahren ein Job-Garant war, dürfte darunter besonders leiden. Aktuell sucht die Branche laut dem Stellenmonitor des Wirtschaftsbundes österreichweit fast 27.000 Mitarbeiter.