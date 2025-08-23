Kammer-Chef fordert klar: Öffnen am Sonntag

Er gilt als Pragmatiker und löst jetzt mit seiner neuesten Forderung sicher viele Reaktionen aus: Wiens Kammerpräsident Walter Ruck plädiert dafür, dass der Handel künftig am Sonntag geöffnet halten darf.
Ruck stützt sich dabei auf eine Umfrage, die ergibt, dass davon hauptsächlich ausländische Touristen profitieren würden. Der Kammer-Präsident: „Es stimmt nicht, dass deren Einkäufe nur eine Verschiebung auf Sonntag seien, denn wenige Tage später sind diese Touristen nicht mehr in Wien. Die wollen gerne auch an einem Sonntag bei uns shoppen.“
45.000 Besucher würden die Kärntner Straße frequentieren, ein sehr kaufkräftiges Potenzial für den Handel!
Die Kritik, dass die Angestellten dann über Gebühr arbeiten müssten, weist Ruck zurück: „Da gibt es ja Kollektivverträge mit entsprechend höheren Zahlungen und einem Zeitrahmen, ich verstehe nicht, warum die Geschäfte diese Umsätze nicht machen dürfen, es ist in Zeiten wie diesen schade um jeden Euro, der nicht ausgegeben wird. Es geht um einen Mehrumsatz, den alle gut brauchen könnten.“
Die Zeit sei international reif: Gastronomie und Hotellerie in der Bundeshauptstadt haben eine gute Saison, von dieser Atmosphäre könnten alle profitieren.
Präsident Ruck: „Wien gilt als besonders lebenswerte Weltstadt, lassen wir die ausländischen Gäste das doch genießen. Dazu sollten aber die Händler die Freiheit haben, auch am Sonntag aufzusperren!“
Bei den Schanigärten sei das seinerzeit auch ein jahrelanges Zögern gewesen, inzwischen gehören sie zum Stadtbild.
Song Contest als zusätzlicher Turbo
2026 den Song Contest auszurichten, sei ein zusätzlicher Anreiz, den Gästestrom aus aller Welt positiv zu begrüßen – und zwar mit offenen Läden. Ruck: „Aber natürlich gibt es keinen Öffnungszwang, es soll jeder die Freiheit haben, das persönlich zu entscheiden.“
