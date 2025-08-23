Kammer-Chef fordert klar: Öffnen am Sonntag

Die Kritik, dass die Angestellten dann über Gebühr arbeiten müssten, weist Ruck zurück: „Da gibt es ja Kollektivverträge mit entsprechend höheren Zahlungen und einem Zeitrahmen, ich verstehe nicht, warum die Geschäfte diese Umsätze nicht machen dürfen, es ist in Zeiten wie diesen schade um jeden Euro, der nicht ausgegeben wird. Es geht um einen Mehrumsatz, den alle gut brauchen könnten.“