Handel wehrt sich: Es herrscht „hohe Transparenz“

ÖGB-Präsident will Preisgipfel

Auch der Gewerkschaftsbund meldete sich zu Wort: ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian fordert angesichts der hohen Lebensmittelpreise einen „ernsten Gipfel“ mit Politik, Industrie, Handel und Sozialpartnern. Man müsse „vereinbaren, was man jetzt ganz konkret macht, um das in den Griff zu bekommen“, sagte der Gewerkschaftschef der „Kleinen Zeitung“.