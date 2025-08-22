Warum „Online-Paare“ oft unglücklicher sind

Ob Tinder, Bumble, Badoo oder Parship: Apps und Plattformen, um online die Liebe des Lebens zu finden, gibt es inzwischen viele. Eines ist Paaren, die ihr Glück übers Internet fanden, aber gemein: Sie sind mit ihren Beziehungen tendenziell weniger glücklich und zufrieden als Paare, die sich ganz „klassisch“ offline kennengelernt haben. Das dürfte gleich mehrere Gründe haben.