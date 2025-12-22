Klagenfurt überlegt: Kompromiss oder Klage?

Macht er’s oder macht er’s nicht? Ob sich der Klagenfurter Stadtsenat auf einen Kompromiss einigen und so die drohende Klage gegen die Stadt abwenden kann, ist fraglich.
Um Mitternacht läuft jene unheilvolle Frist ab, die Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig der Landeshauptstadt gestellt hat, um seine offene Honorarforderung von 72.000 Euro zu begleichen. Damit er nicht klagt, bemühte sich Bürgermeister Christian Scheider (FSP) am Montag um einen Kompromiss. Ob dieser gelingt, wird wohl erst am Dienstag sicher sein.
Die Idee: Die Stadt Klagenfurt überweist Kraßnig die volle Summe – allerdings mit Vorbehalt. Sollte sich bei der Prüfung des Rechnungshofes herausstellen, dass „der geltend gemachte Anspruch nicht bestanden haben sollte“, erklärt sich Kraßnig bereit, einen Teil des Geldes zurückzuzahlen – das wurde schriftlich vereinbart. Kraßnig selbst gehe übrigens nicht davon aus, dass das eintritt.
Stadtsenat muss sich einigen
Ganz so einfach ist es dann aber auch wieder nicht: „Die Magistratsdirektorin Isabella Jandl informiert die Stadtsenatsmitglieder und holt deren Meinung ein. Bei einer Mehrheit können wir das so machen“, meinte Scheider zur „Krone“.
Kraßnig dazu: „Wenn ich die Überweisungsbestätigung bis Dienstag bekomme, ist die Sache für mich vorerst erledigt.“ Sollte das nicht der Fall sein – eine politische Mehrheit für diesen Kompromiss ist nämlich keineswegs selbstverständlich –, werde seine Klage gegen die Stadt noch vor Weihnachten eingebracht.
