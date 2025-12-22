Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frist läuft ab

Klagenfurt überlegt: Kompromiss oder Klage?

Kärnten
22.12.2025 19:30
Erlebt Klagenfurt ein Weihnachtswunder? Man darf gespannt sein, ob die Klage gegen die ...
Erlebt Klagenfurt ein Weihnachtswunder? Man darf gespannt sein, ob die Klage gegen die Landeshauptstadt abgewendet wird – das wird sich wohl erst am Dienstag zeigen.(Bild: Christian Tragner)

Macht er’s oder macht er’s nicht? Ob sich der Klagenfurter Stadtsenat auf einen Kompromiss einigen und so die drohende Klage gegen die Stadt abwenden kann, ist fraglich.

0 Kommentare

Um Mitternacht läuft jene unheilvolle Frist ab, die Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig der Landeshauptstadt gestellt hat, um seine offene Honorarforderung von 72.000 Euro zu begleichen. Damit er nicht klagt, bemühte sich Bürgermeister Christian Scheider (FSP) am Montag um einen Kompromiss. Ob dieser gelingt, wird wohl erst am Dienstag sicher sein.

Die Idee: Die Stadt Klagenfurt überweist Kraßnig die volle Summe – allerdings mit Vorbehalt. Sollte sich bei der Prüfung des Rechnungshofes herausstellen, dass „der geltend gemachte Anspruch nicht bestanden haben sollte“, erklärt sich Kraßnig bereit, einen Teil des Geldes zurückzuzahlen – das wurde schriftlich vereinbart. Kraßnig selbst gehe übrigens nicht davon aus, dass das eintritt.

Stadtsenat muss sich einigen
Ganz so einfach ist es dann aber auch wieder nicht: „Die Magistratsdirektorin Isabella Jandl informiert die Stadtsenatsmitglieder und holt deren Meinung ein. Bei einer Mehrheit können wir das so machen“, meinte Scheider zur „Krone“.

Lesen Sie auch:
Wirtschaftsprüfer Kraßnig droht der Stadt mit Konkursantrag.
72.000 Euro offen
Forderung korrekt! Verzögert Rechnungshof Zahlung?
06.12.2025
Krone Plus Logo
Wegen 72.000 Euro
Wirtschaftsprüfer droht Stadt mit Insolvenzantrag!
05.12.2025
Rund 30.000 Euro
Dubiose Rechnungen wirbeln Klagenfurts Rathaus auf
06.11.2025

Kraßnig dazu: „Wenn ich die Überweisungsbestätigung bis Dienstag bekomme, ist die Sache für mich vorerst erledigt.“ Sollte das nicht der Fall sein – eine politische Mehrheit für diesen Kompromiss ist nämlich keineswegs selbstverständlich –, werde seine Klage gegen die Stadt noch vor Weihnachten eingebracht.

Porträt von Clara Milena Steiner
Clara Milena Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
141.102 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
104.592 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
84.693 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Mehr Kärnten
Frist läuft ab
Klagenfurt überlegt: Kompromiss oder Klage?
Krone Plus Logo
Kärntner in New York
Gegner am College erhitzte die Kabine auf 38 Grad
Krone Plus Logo
Gemeinsam statt einsam
Weihnachten zwischen Hoffnung und Obdachlosigkeit
Neue Uniformen
3000 Euro für junge Feuerwehr-Talente in Kärnten
Firmenchef verärgert
Lehrlinge und ihre Odyssee zu Vorbereitungskursen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf