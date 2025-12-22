Klagenfurt überlegt: Kompromiss oder Klage?

Um Mitternacht läuft jene unheilvolle Frist ab, die Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig der Landeshauptstadt gestellt hat, um seine offene Honorarforderung von 72.000 Euro zu begleichen. Damit er nicht klagt, bemühte sich Bürgermeister Christian Scheider (FSP) am Montag um einen Kompromiss. Ob dieser gelingt, wird wohl erst am Dienstag sicher sein.