Neonazi Liebich will keine Frau mehr sein

„Ich möchte nicht länger Marla Svenja sein“

Doch auch im Frauengefängnis wollte die Person die 18 Monate Haft offenbar nicht verbüßen und tauchte einfach unter – vermutlich hat Liebich sich ins Ausland abgesetzt. Nur in sozialen Medien ist die Person noch präsent. Dem Sender Euronews gab sie nun ein schriftliches Interview und ließ mit einer Überraschung aufhorchen. „Ich möchte nicht länger Marla Svenja sein, weil andere mir das verdorben haben“, so das unerwartete Statement.