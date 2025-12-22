Orbán provoziert: „Wer hat da wen angegriffen?“  

Zara & Mike Tindall im Ski‑Urlaub in Österreich
Royals am Arlberg!
Ein Satz sorgt für Aufsehen in Europa: Ministerpräsident Viktor Orbán stellt infrage, wer den Ukraine-Krieg begonnen hat. Kein Ausrutscher, sondern Kalkül. Wie Ungarns Premier Fakten verdreht – und warum das brandgefährlich ist.
„Es ist nicht einmal klar, wer wen angegriffen hat.“ Der Satz, den Viktor Orbán in Brüssel sagte, hat das Zeug zum politischen Satz des Jahres. Nicht, weil er originell wäre. Sondern weil er offenlegt, wie weit sich ein EU-Regierungschef inzwischen von überprüfbaren Tatsachen entfernt hat. Orbán sprach nicht im Affekt. Er verhaspelte sich nicht. Er formulierte präzise. Genau das macht die Aussage so problematisch.
