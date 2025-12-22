Neue Gefängnisse sollen die alten Probleme lösen

Und klar ist auch: Die Bauvorhaben selbst, dürften aber wohl Sporrers Amtszeit überdauern. Auch deswegen brauche es Maßnahmen, die früher greifen. Solche sollen die bedingte Entlassung und die Ausweitung des elektronisch überwachten Hausarrests (nun bei zwei Jahren Reststrafe statt einem möglich), auf die sich die Dreierkoalition schon vor dem Sommer einigte, sein. „Derzeit befinden sich ca. 360 Personen im elektronisch überwachten Hausarrest, wir rechnen mit 150 mehr pro Jahr. Das kann nur eine von mehreren Entlastungen sein angesichts der tatsächlichen Zahlen“, so Sporrer.