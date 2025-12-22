Neue Gefängnisse sollen die alten Probleme lösen

SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer ließ zum Jahresausklang noch einmal aufhorchen: Fußfesseln sollen forciert und neue Häfen im Westen Österreichs gebaut werden.
Im Westen was Neues. So viel scheint nach den jüngsten Ankündigungen von SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer gewiss zu sein. Kurz vor den Weihnachtsferien kündigte sie an, Österreichs bekanntlich ja so überfüllte Justizanstalten entlasten zu wollen – und zwar auch durch den Bau von gleich zwei neuen Einrichtungen im neuen Jahr. Im Westen des Landes sollen eine neue Justizanstalt und – „wenn möglich“ – ein forensisch-therapeutisches Zentrum errichtet werden.
Wo genau die Einrichtungen errichtet werden sollen, ließ die Juristin noch offen. Insider rechnen aber mit Anstalten in Salzburg und/oder Nieder- und Oberösterreich. „Die Situation in den Strafanstalten ist ernst. Es gibt einen Überbelag und es gibt zu wenig Personal“, urteilt die Ministerin. Die Gespräche zur Finanzierung der Vorhaben seien Parteigenossen und Finanzminister Markus Marterbauer jedenfalls bereits „avisiert“.
Und klar ist auch: Die Bauvorhaben selbst, dürften aber wohl Sporrers Amtszeit überdauern. Auch deswegen brauche es Maßnahmen, die früher greifen. Solche sollen die bedingte Entlassung und die Ausweitung des elektronisch überwachten Hausarrests (nun bei zwei Jahren Reststrafe statt einem möglich), auf die sich die Dreierkoalition schon vor dem Sommer einigte, sein. „Derzeit befinden sich ca. 360 Personen im elektronisch überwachten Hausarrest, wir rechnen mit 150 mehr pro Jahr. Das kann nur eine von mehreren Entlastungen sein angesichts der tatsächlichen Zahlen“, so Sporrer.
Verfehlter Ruf
Verfehlt sei indes der Ruf nach neuen Planstellen in den Häfen, denn bereits jetzt könne man die Stellen nicht mit qualifiziertem Personal füllen. Bei den uniformierten Justizwachebeamtinnen und -beamten sind derzeit etwa fünf Prozent der Stellen nicht besetzt, im nicht exekutiven Bereich – Pflege-, Gesundheits- und psychologische Dienste etwa – gar elf Prozent. Für das kommende Jahr ist deshalb eine Personaloffensive geplant.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.