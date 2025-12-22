Geschasster Kommandant will „Rehabilitierung“

Richter Fabian Loderbauer holte sich gleich zum Prozessauftakt einen Korb von beiden Streitparteien ab. „Probiert habe ich es“, hielt er für das Protokoll auf seinem Diktiergerät fest. Kurz nach 12 Uhr war am Montag im Salzburger Justizgebäude klar: Eine außergerichtliche Einigung zwischen dem Roten Kreuz und dem geschassten Landesrettungskommandanten Stefan Herbst wird es nicht geben.