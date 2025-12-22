Geschasster Kommandant will „Rehabilitierung“

„Laimer hat mich im Herbst sehr beeindruckt“
Christoph Freund
Endlich Weihnachtsfriede beim Roten Kreuz? Nein! Der offene Machtkampf auf Führungsebene landete jetzt erstmals vor dem Salzburger Landesgericht – mit noch völlig offenem Ausgang ...
Richter Fabian Loderbauer holte sich gleich zum Prozessauftakt einen Korb von beiden Streitparteien ab. „Probiert habe ich es“, hielt er für das Protokoll auf seinem Diktiergerät fest. Kurz nach 12 Uhr war am Montag im Salzburger Justizgebäude klar: Eine außergerichtliche Einigung zwischen dem Roten Kreuz und dem geschassten Landesrettungskommandanten Stefan Herbst wird es nicht geben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.