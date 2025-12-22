WSG-Protest nach Hartberg-Spiel abgewiesen!

Der 2:1-Sieg des TSV Hartberg gegen WSG Tirol am 13. Dezember in der 17. Runde der Fußball-Bundesliga bleibt ganz normal in der Wertung! Ein Antrag der Tiroler an den Senat 1 der Liga betreffend der Nicht-Beglaubigung des Ergebnisses wurde abgewiesen, wie die Liga am Montag in einer Aussendung bekannt gab.