Urteil ist da

WSG-Protest nach Hartberg-Spiel abgewiesen!

Bundesliga
22.12.2025 19:45
Kein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für WSG Sportchef Stefan Köck von der Fußball-Bundesliga
Kein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für WSG Sportchef Stefan Köck von der Fußball-Bundesliga(Bild: GEPA)

Der 2:1-Sieg des TSV Hartberg gegen WSG Tirol am 13. Dezember in der 17. Runde der Fußball-Bundesliga bleibt ganz normal in der Wertung! Ein Antrag der Tiroler an den Senat 1 der Liga betreffend der Nicht-Beglaubigung des Ergebnisses wurde abgewiesen, wie die Liga am Montag in einer Aussendung bekannt gab.

0 Kommentare

Die Partie sei somit resultatgemäß mit 2:1 und drei Punkten für die Steirer beglaubigt. Die WSG ist mit 21 Punkten Zehnter, Hartberg mit 26 Zählern sensationell Vierter.

„Einwechslung rechtskonform durchgeführt!“
„Der Senat 1 konnte keinen Regelbruch durch das Schiedsrichterteam erkennen, da die Einwechslung des Spielers Lukas Fridrikas entsprechend den IFAB-Regeln im Ergebnis rechtskonform durchgeführt wurde“, begründete der Senat 1 seine Entscheidung.

Nach Ansicht der Wattener war die Einwechslung regelwidrig erfolgt, weil der Hartberg-Profi während des laufenden Spiels durch den vierten Offiziellen auf den Platz geschickt worden sei.

Fridrikas musste im Zuge eines Dreifachwechsels zunächst Teile seiner Ausrüstung korrigieren, weshalb sich sein Eintausch verzögerte. Der Stürmer betrat dann einige Sekunden später, während die Partie lief, den Rasen und holte Sekunden später den Elfmeter heraus, der zum 2:1 für Hartberg führte.

