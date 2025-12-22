Salah Ägypten-Goldtorschütze bei Afrika-Cup-Start!
Der Liverpool-Star
Mohamed Salah hat Ägypten vor einem Fehlstart beim Afrika-Cup in Marokko bewahrt!
Der Stürmer-Star von Englands Meister Liverpool traf am Montag in Agadir im Duell des siebenfachen Champions mit Simbabwe erst in der Nachspielzeit (91.) via Linksschuss zum 2:1-Endstand.
Ausgleich durch Marmoush
Der Außenseiter war vor der Pause überraschend durch Prince Dube (20.) in Führung gegangen. Der Ausgleich ging auf das Konto von Omar Marmoush (64.).
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.