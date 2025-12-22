Salah Ägypten-Goldtorschütze bei Afrika-Cup-Start!

Vorteilswelt
Fußball International
22.12.2025 23:26
Mohamed Salah hat Ägypten vor einem Fehlstart beim Afrika-Cup in Marokko bewahrt!

Der Stürmer-Star von Englands Meister Liverpool traf am Montag in Agadir im Duell des siebenfachen Champions mit Simbabwe erst in der Nachspielzeit (91.) via Linksschuss zum 2:1-Endstand.

Ausgleich durch Marmoush
Der Außenseiter war vor der Pause überraschend durch Prince Dube (20.) in Führung gegangen. Der Ausgleich ging auf das Konto von Omar Marmoush (64.).

