„Laimer hat mich im Herbst sehr beeindruckt“

Der FC Bayern München hat einen überragenden Herbst mit einem 4:0-Erfolg beim FC Heidenheim abgeschlossen. Im großen Interview mit der „Krone“ spricht Sportdirektor Christoph Freund über die fantastische Hinrunde, Österreichs Vorrundengruppe bei der WM im kommenden Jahr und einen Schützling, den er schon seit Salzburger Zeiten kennt.
„Ich telefoniere gerne“, sagt Christoph Freund, als die „Krone“ ihn am Handy erreicht. Vor allem die Zeit im Auto nutzt er oft für Gespräche. „Ich fahre 60.000 bis 70.000 Kilometer im Jahr. Das Auto ist mein fahrendes Büro“, lacht der Salzburger.
„Krone“: Herr Freund, beim FC Bayern hat man das Gefühl, dass die besinnliche Zeit schon ein paar Monate anhält, es ist auffallend ruhig um den Klub. Ein Zeichen dafür, dass es sehr gut läuft?
Christoph Freund: Ja, absolut! Es ist ein außergewöhnliches Jahr für Bayern München. Das betrifft die Art, wie wir Fußball spielen, aber auch die Energie und Stimmung, die wir in der Mannschaft und im Verein haben. Es geht um Fußball, wie wir noch besser werden können. Drumherum gibt es nicht viele Geschichten, das ist sehr angenehm.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.