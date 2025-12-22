Vorteilswelt
Christoph Freund

„Laimer hat mich im Herbst sehr beeindruckt“

Salzburg
22.12.2025 18:30
Erlebte mit dem FC Bayern einen überragenden Herbst: Christoph Freund.
Erlebte mit dem FC Bayern einen überragenden Herbst: Christoph Freund.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Der FC Bayern München hat einen überragenden Herbst mit einem 4:0-Erfolg beim FC Heidenheim abgeschlossen. Im großen Interview mit der „Krone“ spricht Sportdirektor Christoph Freund über die fantastische Hinrunde, Österreichs Vorrundengruppe bei der WM im kommenden Jahr und einen Schützling, den er schon seit Salzburger Zeiten kennt.

„Ich telefoniere gerne“, sagt Christoph Freund, als die „Krone“ ihn am Handy erreicht. Vor allem die Zeit im Auto nutzt er oft für Gespräche. „Ich fahre 60.000 bis 70.000 Kilometer im Jahr. Das Auto ist mein fahrendes Büro“, lacht der Salzburger.

„Krone“: Herr Freund, beim FC Bayern hat man das Gefühl, dass die besinnliche Zeit schon ein paar Monate anhält, es ist auffallend ruhig um den Klub. Ein Zeichen dafür, dass es sehr gut läuft?
Christoph Freund: Ja, absolut! Es ist ein außergewöhnliches Jahr für Bayern München. Das betrifft die Art, wie wir Fußball spielen, aber auch die Energie und Stimmung, die wir in der Mannschaft und im Verein haben. Es geht um Fußball, wie wir noch besser werden können. Drumherum gibt es nicht viele Geschichten, das ist sehr angenehm.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
