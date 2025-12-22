Vorteilswelt
Brief an die Leser

„Auch wenn‘s länger dauert: Wir finden die Lösung“

Innenpolitik
22.12.2025 19:58
Bundespräsident Alexander Van der Bellen – hier mit dem „Krone“-Schlagzeilenbuch in der Hofburg ...
Bundespräsident Alexander Van der Bellen – hier mit dem „Krone“-Schlagzeilenbuch in der Hofburg – wendet sich zu Weihnachten an die Leser.(Bild: Eva Manhart)
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Was gibt’s am Heiligen Abend bei Ihnen zu essen? Die Frage ist berechtigt.

Es ist eine gute, österreichische Tradition, das Essen zu Weihnachten ganz besonders zu gestalten. Der Weg dahin, ob als Gast oder Gastgeber, hat aber sicher den einen oder anderen Kompromiss gebraucht. Wir alle haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie wir leben wollen und was wir brauchen.

Das Weihnachtsmenü ist ein Symbol dafür. Sie wünschen sich vielleicht einen panierten Karpfen, die Oma will aber wie immer ein Gansl, die Kinder streiken, wenn es kein Schnitzel gibt. Und dann wäre da noch der vegane Cousin. Oder, wie in meinem Fall, eine unumstößliche Schinkenrollen-Tradition.

Da ist es gar nicht so einfach, auf eine Lösung zu kommen, in der sich alle wiederfinden. Bleibt jeder stur, bringen wir kein gemeinsames Essen zusammen.

Wir müssen einander also entgegenkommen, zumindest ein Stückerl. Und uns darauf besinnen, was uns wirklich wichtig ist. Dann finden sich meist doch Gemeinsamkeiten. Wünsche, die wir uns teilen.

Zum Beispiel ein Fest mit unseren Lieben, bei dem wir gemeinsam lachen, singen, Geschenke und Geschichten austauschen. Bei dem wir einander zuhören und wieder ein bisschen zusammenrücken. Dafür geht man gerne Kompromisse ein. Selbst beim Essen.

Eine gemeinsame, möglichst breit getragene Lösung hilft uns weiter. Genau deswegen finden wir auch immer eine! Auch wenn es manchmal länger dauert, die Lage komplizierter ist oder die Frage weiter reicht.

Nun, Gansl oder Karpfen? Auch da findet sich bestimmt die berühmte gemeinsame, breit getragene Lösung. Zumindest, bis zu Silvester die nächste Streitfrage auftaucht.

Ich wünsche Ihnen allen sowie der gesamten Redaktion: Frohe Weihnachten und alles Gute für 2026!

Alexander Van der Bellen

