Milliardär Firtasch

Zahltag für Oligarch: Justiz überweist Millionen!

Österreich
22.12.2025 20:00
Der ukrainische Gas-Oligarch Dmytro Firtasch darf sich über einen Geldregen freuen.
Der ukrainische Gas-Oligarch Dmytro Firtasch darf sich über einen Geldregen freuen.(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)

Weihnachtsgeschenk an Ukraine-Milliardär Dmytro Firtasch: Das Gericht muss nach fast zwölf Jahren seine Rekordkaution von 125 Millionen Euro zurückzahlen. Krone+ weiß, was dahintersteckt.

Das juristische Tauziehen zwischen den großen USA und dem kleinen Österreich um die Auslieferung des schillernden ukrainischen Gas-Milliardärs Dmytro Firtasch zog sich fast zwölf Jahre lang. Eine kurze Rückblende:

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
