Kreuzbandriss! Ex-Salzburger verpasst wohl die WM
Ex-Schützling Hütters
Frankreichs Fußball-Topklub AS Monaco muss monatelang ohne Takumi Minamino auskommen!
Der 30-jährige Offensivspieler zog sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, wie der Neunte der Ligue 1, der bis 10. Oktober von Adi Hütter gecoacht worden war, am Montag bekannt gab.
Der Ex-Salzburger wird aller Voraussicht nach auch Japans Nationalteam, für das er in 73 Partien 26 Mal getroffen hat, bei der WM im Sommer fehlen. Japans erstes Spiel ist für den 14. Juni gegen die Niederlande angesetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.