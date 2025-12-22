Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ex-Schützling Hütters

Kreuzbandriss! Ex-Salzburger verpasst wohl die WM

Fußball International
22.12.2025 20:15
Takumi Minamino
Takumi Minamino(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Frankreichs Fußball-Topklub AS Monaco muss monatelang ohne Takumi Minamino auskommen!

0 Kommentare

Der 30-jährige Offensivspieler zog sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, wie der Neunte der Ligue 1, der bis 10. Oktober von Adi Hütter gecoacht worden war, am Montag bekannt gab.

Der Ex-Salzburger wird aller Voraussicht nach auch Japans Nationalteam, für das er in 73 Partien 26 Mal getroffen hat, bei der WM im Sommer fehlen. Japans erstes Spiel ist für den 14. Juni gegen die Niederlande angesetzt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
144.717 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
106.383 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
98.723 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Mehr Fußball International
Ex-Schützling Hütters
Kreuzbandriss! Ex-Salzburger verpasst wohl die WM
Krone Plus Logo
Christoph Freund
„Laimer hat mich im Herbst sehr beeindruckt“
Serie A
Milan gegen Como steigt doch nicht in Australien!
Am Christkindlmarkt
Star-Trainer zu Besuch bei guten Freunden
Deutsche berichten:
Füllkrug wechselt wegen WM zu Italiens Spitzenklub
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf