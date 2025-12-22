Influencer: „Habe noch einige Leichen im Keller“

„Krone“: Sie waren 2007 einer der ersten YouTuber im deutschsprachigen Raum – was hat sich an Social Media seitdem grundlegend verändert?

Michael Buchinger: Damals war Social Media ein Hobby, heute ist es ein Hochleistungsbetrieb. Früher hat man aus Spaß Videos hochgeladen, heute optimiert man Thumbnails, analysiert die Zuschauerbindung und verhandelt Budgets. Damit möchte ich sagen: Es macht mir natürlich trotzdem Spaß, aber die Szene ist um einiges professioneller geworden.