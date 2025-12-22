Vorwürfe gegen Wiener Investor auch von Sprintstar

Dieser Fall war die Gerichtsposse im Frühling 2025: Ein Investor, dem vorgeworfen wurde, Gold aus einem Wiener Depot entnommen zu haben, wurde aufgrund eines internationalen Haftbefehls aus Wien in Deutschland festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Hier wurde er von einem Haftrichter sofort wieder auf freien Fuß gesetzt. Die von der Staatsanwaltschaft eingebrachte Anklage, die gegen ihn wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs anhängig war, wurde kurz darauf vom Oberlandesgericht zurückgewiesen.