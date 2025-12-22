Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Goldbarren-Causa

Vorwürfe gegen Wiener Investor auch von Sprintstar

Gericht
22.12.2025 20:00
Leichtathlet James Ellington erstattete Anzeige bei der WKStA
Leichtathlet James Ellington erstattete Anzeige bei der WKStA(Bild: Krone KREATIV/APA/Helmut Fohringer, zVg)

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt in mehreren Causen gegen einen umtriebigen deutschen Unternehmer, der in Wien wohnt. Auch von einem Leichtathleten aus England ist eine Anzeige eingelangt.

0 Kommentare

Dieser Fall war die Gerichtsposse im Frühling 2025: Ein Investor, dem vorgeworfen wurde, Gold aus einem Wiener Depot entnommen zu haben, wurde aufgrund eines internationalen Haftbefehls aus Wien in Deutschland festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Hier wurde er von einem Haftrichter sofort wieder auf freien Fuß gesetzt. Die von der Staatsanwaltschaft eingebrachte Anklage, die gegen ihn wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs anhängig war, wurde kurz darauf vom Oberlandesgericht zurückgewiesen.

WKStA geht Anzeigen nach
Ausgestanden ist die Sache für den deutschen Investor mit Wohnsitz in Wien aber noch lange nicht. Denn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt in mehreren Causen gegen Herrn F.

James Ellington mit seinen EM-Goldenen
James Ellington mit seinen EM-Goldenen(Bild: privat)

Eine davon betrifft, wie Sprecher Martin Ortner bestätigt, einen prominenten Sportler aus England – Sprinter James Ellington, zweimal Leichtathletik-Europameister mit der Staffel und zweifacher Olympiateilnehmer. Ein schwerer Verkehrsunfall in Spanien hatte den 40-jährigen Londoner 2017 die Karriere gekostet. 

Zitat Icon

Er hat mich gefragt, ob ich ihm mit Trainings dabei helfen könnte, Gewicht abzunehmen. Bei den Work-outs haben wir uns angefreundet.

James Ellington zur „Krone“

Plötzlich brach der Kontakt ab
„Nach meinem Unfall habe ich F. bei einem Autorennen kennengelernt. Er hat mich gefragt, ob ich ihm mit Trainings dabei helfen könnte, Gewicht abzunehmen. Bei den Work-outs haben wir uns angefreundet.“ F. lockte Ellington mehrmals nach Wien, wollte mit ihm an nobler Wiener Adresse einen „Olympic Athletes Fund“ ins Leben rufen, der Sportler unterstützt. Der Sprinter erwog sogar, dafür mit seiner Familie nach Österreich zu ziehen.

2017 wurde der Leichtathlet bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Es dauerte Jahre, bis die ...
2017 wurde der Leichtathlet bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Es dauerte Jahre, bis die Versicherung zahlte. Das Geld wollte er gut anlegen.(Bild: Privat)

Als Ellington nach jahrelangem Streit mit der Versicherung endlich den Schadensersatz nach seinem Unfall erhalten hat, entschloss er sich, diesen von F. anlegen zu lassen. „Dein Geld ist sicher. Du wirst reich sein“, habe der Unternehmer zu ihm gesagt. Der Sprinter überwies 125.000 Pfund, umgerechnet rund 143.000 Euro. 

Anwalt Wess: „Keine Stellungnahme“
Doch kurz darauf änderte sich das Verhältnis schlagartig. F. antwortete nicht mehr auf Nachrichten, auch vom Olympiafonds war keine Rede mehr. „Über Umwege habe ich erfahren, dass etwas nicht stimmt“, so Ellington, der misstrauisch wurde und schließlich sein Geld zurückforderte: „Ich habe Druck gemacht, da hat er mir 25.000 Pfund zurücküberwiesen. Das war kurz vor seiner Verhaftung.“

Seither ist Funkstille. Der Vater eines vier Monate alten Sohnes hat mittlerweile Anzeige bei Staatsanwaltschaften in England, Liechtenstein und Österreich erstattet. Norbert Wess, Anwalt des Investors: „Mein Mandant will zu den Vorwürfen keine Stellung nehmen.“ Für F. gilt die Unschuldsvermutung.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
144.717 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
106.383 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
98.723 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Mehr Gericht
Krone Plus Logo
Milliardär Firtasch
Zahltag für Oligarch: Justiz überweist Millionen!
Nach Goldbarren-Causa
Vorwürfe gegen Wiener Investor auch von Sprintstar
18-Jährige angeklagt
Prozess: Mädchen (14) starb an Drogencocktail
Bereits rechtskräftig
Mädchen am WC fotografiert: Diversion für Lehrer
„Bossing“ im Gartenamt
Heftige Mobbing-Vorwürfe: „Du bist so eine F***e!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf