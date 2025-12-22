Bundesländer abschaffen? „Finde Idee erfrischend“

Klares „Nein“ zu Schellhorns Forderung

Trotz der „erfrischenden“ Idee werde es ihrer Meinung nach wohl auch in Zukunft bei neun Bundesländern bleiben, so Meinl-Reisinger im Interview mit Armin Wolf. Die Debatte an sich sei allerdings wichtig: „Letztlich sitzen wir alle im selben Boot: Bund, Länder und Gemeinden.“ Die Parteichefin sieht besonders bei den Themen Gesundheit und Bildung Verbesserungspotenzial.