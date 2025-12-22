Niederlande: Auto fährt in Menschenmenge

Die Lenkerin war mit ihrem Wagen aus einer Seitenstraße gekommen und aus ungeklärter Ursache quer über einen Kreisverkehr in die Menschenmenge gerast. Das Auto war nach Berichten von Augenzeugen durch einen Zaun gekracht und auf einer Wiese zum Stillstand gekommen. Reporter berichteten, dass keine Bremsspuren zu sehen waren.