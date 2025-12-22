Vorteilswelt
Während Lichtparade

Niederlande: Auto fährt in Menschenmenge

Ausland
22.12.2025 21:16
Während einer Lichtparade in den Niederlanden ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren.
Während einer Lichtparade in den Niederlanden ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren.(Bild: AFP/ROLAND HEITINK)

Die Bewohner einer Kommune in den Niederlanden sind geschockt: Während einer Lichtparade ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, manche schwer. Die Polizei geht nicht von einer vorsätzlichen Tat aus, die Ermittlungen dauerten am Abend aber noch an.

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich während einer Lichtparade mit geschmückten Autos in der Kommune Nunspeet, etwa 70 Kilometer im Osten von Amsterdam. Viele Zuschauer standen am Straßenrand. Die 56-Jährige und neun weitere Menschen seien verletzt worden, drei davon schwer, teilte die Polizei mit. 

Die Lenkerin war mit ihrem Wagen aus einer Seitenstraße gekommen und aus ungeklärter Ursache quer über einen Kreisverkehr in die Menschenmenge gerast. Das Auto war nach Berichten von Augenzeugen durch einen Zaun gekracht und auf einer Wiese zum Stillstand gekommen. Reporter berichteten, dass keine Bremsspuren zu sehen waren.

Lichtparade wurde abgebrochen
Nach dem Vorfall waren Einsatzkräfte in großer Zahl ausgerückt. Auch mehrere Traumahubschrauber waren nach Angaben der Polizei im Einsatz. Die benachbarte Gemeinde Elburg teilte mit, dass die Parade abgebrochen worden sei.

