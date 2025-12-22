Japanische Milliardenwette auf OpenAI wird konkret

Der japanische Technologie-Investor SoftBank will Insidern zufolge bis zum Jahresende eine Finanzierungszusage über 22,5 Milliarden US-Dollar (19 Milliarden Euro) für den KI-Konzern OpenAI umsetzen. Um das Geld aufzubringen, erwägt der Konzern unter anderem den Verkauf von Anteilen und die Aufnahme von Krediten, die durch seine Beteiligung am Chip-Designer Arm Holdings besichert sind, sagte der Insider. Die Summe soll bis Ende 2025 an OpenAI fließen.
SoftBank hatte im April zugesagt, bis zu 30 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren, nachdem das KI-Start-Up im Oktober in ein gewinnorientiertes Unternehmen umgewandelt worden war.
Für SoftBank-Chef Masayoshi Son ist die Investition eine der bisher größten Wetten auf Künstliche Intelligenz. Der Konzern hatte sich die Beteiligung im April zu einer Bewertung von OpenAI von 300 Milliarden Dollar gesichert. Inzwischen könnte sich der Unternehmenswert Insidern zufolge in einer neuen Finanzierungsrunde auf fast 900 Milliarden Dollar verdreifachen, was SoftBank einen erheblichen Buchgewinn verschaffen würde.
Um die Mittel für seine KI-Strategie zu beschaffen, hat der Konzern bereits seine Anteile am Chip-Hersteller Nvidia verkauft und plant zudem den Börsengang seiner Bezahl-App PayPay. Dieser soll Insidern zufolge im ersten Quartal nächsten Jahres erfolgen und mehr als 20 Milliarden Dollar einbringen.
