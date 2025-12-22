Japanische Milliardenwette auf OpenAI wird konkret

Der japanische Technologie-Investor SoftBank will Insidern zufolge bis zum Jahresende eine Finanzierungszusage über 22,5 Milliarden US-Dollar (19 Milliarden Euro) für den KI-Konzern OpenAI umsetzen. Um das Geld aufzubringen, erwägt der Konzern unter anderem den Verkauf von Anteilen und die Aufnahme von Krediten, die durch seine Beteiligung am Chip-Designer Arm Holdings besichert sind, sagte der Insider. Die Summe soll bis Ende 2025 an OpenAI fließen.