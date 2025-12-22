Der Knöchel! ÖFB-Ass des FC Bayern schwer verletzt

Die Münchnerinnen gehen nach einem 3:0-Sieg zum Abschluss mit 13 Erfolgen in 14 Partien als ungeschlagener Tabellenführer und sechs Zähler vor dem VfL Wolfsburg in die Winterpause. Wie Naschenweng spielte auch die erst vor Wochen nach einer monatelangen Pause aufgrund eines Kreuzbandrisses zurückgekehrte Barbara Dunst ab der 64. Minute.