Der Knöchel! ÖFB-Ass des FC Bayern schwer verletzt

Die Verletzungsserie von Österreichs Fußball-Teamspielerinnen reißt nicht ab! Zwei Tage vor Weihnachten schied Katharina Naschenweng im Finish der Liga-Partie ihres FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen mit Verdacht auf eine schwere Knöchelverletzung aus ...
Die erst in der 64. Minute eingewechselte 28-Jährige knöchelte in einem Zweikampf um, wurde bandagiert und konnte nur gestützt den Weg in die Kabine antreten. Erst im Sommer war sie von ihrem zweiten Kreuzbandriss genesen.
Die Münchnerinnen gehen nach einem 3:0-Sieg zum Abschluss mit 13 Erfolgen in 14 Partien als ungeschlagener Tabellenführer und sechs Zähler vor dem VfL Wolfsburg in die Winterpause. Wie Naschenweng spielte auch die erst vor Wochen nach einer monatelangen Pause aufgrund eines Kreuzbandrisses zurückgekehrte Barbara Dunst ab der 64. Minute.
Zahlreiche ÖFB-Damen aktuell verletzt
Sarah Zadrazil ist seit Ende September aufgrund eines Kreuzbandrisses außer Gefecht. Von dieser Blessur müssen sich aktuell mit Manuela Zinsberger (Arsenal), Marie-Therese Höbinger (Liverpool) und Lilli Purtscheller (Essen) weitere ÖFB-Teamstützen erholen.
Bei Leverkusen verteidigte Claudia Wenger bis zur 60. Minute, Stürmerin Valentina Mädl durfte sich ab der 75. Minute beweisen. Leverkusen ist nach der vierten Niederlage in den jüngsten fünf Partien nur Siebenter. Die Frühjahrssaison startet Ende Jänner.
