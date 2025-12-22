Gebraucht-Smartphones als Geschenk kein Tabu mehr!

Allerdings kann man bei O2 und bei der Telekom einen neuen Handyvertrag inklusive refurbished Smartphone haben, bei Vodafone hingegen nicht – Vodafone verkauft refurbished Smartphones nur ohne Vertrag, und zwar mit der Partnerfirma Recommerce. Auf der Startseite von vodafone.de geht es auf den ersten Blick nur um Neuware – erst wenn man mit dem Cursor etwas herumfährt, kann man den Button „Refurbished Handy kaufen“ finden.