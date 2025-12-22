Weihnachten zwischen Hoffnung und Obdachlosigkeit

Im Eggerheim der Caritas in Klagenfurt finden Menschen, die durch das soziale Netz gefallen sind, Wärme, Hilfe und Zusammenhalt. Zwei Betroffene und Fachbereichsleiterin Katrin Starc erzählen der „Krone“ von Weihnachten im Heim, gesellschaftlichen Vorurteilen und dem Anstieg der Obdachlosenzahlen.
Draußen funkelt die Weihnachtsbeleuchtung der Stadt, Schaufenster glitzern, Werbungen zeigen festlich gedeckte Tische, die Familie sitzt zusammen – eine Szenerie der heilen Welt. Doch es gibt Menschen, für die diese Bilder unerreichbar sind – allein, ohne Dach über dem Kopf und auf der Suche nach ein klein wenig Geborgenheit. Diese finden sie im Eggerheim in Klagenfurt. Für einen Moment sind sie hier nicht unsichtbar und werden nicht mit vorwurfsvollen Blicken geächtet.
