Erhebliche Zweifel

Hamann befürchtet Scheitern von Wirtz in Liverpool

Fußball International
22.12.2025 21:37
Sky-Experte Didi Hamann und Florian Wirtz
Sky-Experte Didi Hamann und Florian Wirtz(Bild: Martin A. Jöchl)

Jahrelang hat er die Fans in Deutschlands Bundesliga verzückt, er ist durch seinen bis zu 140 Millionen Euro schweren Transfer zum FC Liverpool zu einem der wertvollsten Fußballer der Welt geworden und zudem Fußballer des Jahres in Deutschland – aber der Stern von Florian Wirtz ist massiv am Absinken! Denn gerade sein Wechsel in die Premier League erweist sich aktuell als potenzieller Karriere-Knick, kommt er doch bei den „Reds“ nicht und nicht in Fahrt. Sky-Experte Didi Hamann schwant Übles, sieht den DFB-Teamspieler auf dem besten Weg dazu, in England zu scheitern …

0 Kommentare

In der Sendung „Sky90“ zum Thema Wirtz befragt, hielt Hamann mit seiner Befürchtung nicht lange hinterm Berg, wonach es für den 22-Jährigen immer schwieriger werden könnte.

Florian Wirtz
Florian Wirtz(Bild: AFP/OLI SCARFF)

„Wir haben jetzt Weihnachten und er hat noch kein Tor geschossen“, so der frühere Liverpool-Spieler. Er habe fast alle Spiele gesehen und besonders in der Premier League tue sich Wirtz schwer.

„Es ist nicht so hektisch, schnell und körperbetont!“
„Die besten Spiele hat er in der Champions League gemacht. Da ist der Fußball ein etwas anderer. Es ist nicht so hektisch, schnell und körperbetont“, so Hamann.

Florian Wirtz
Florian Wirtz(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Immerhin könnte sich gerade durch den Africa-Cup ein Zeitfenster öffnen, um besser in die Mannschaft hineinzuwachsen, „vielleicht hilft ihm, dass Mo Salah mit dem Team Ägyptens jetzt drei Wochen weg ist“.

Freilich: Eine etwas diffuse Hoffnung, denn so gut war zuletzt auch Salah nicht in Form, als dass dieser Wirtz die Einsatzminuten „geraubt“ hätte – so oder so, es liegt alles bei Wirtz und „im Moment kann er’s nicht“, so Hamann …

krone Sport
krone Sport
