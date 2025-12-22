Hamann befürchtet Scheitern von Wirtz in Liverpool

Jahrelang hat er die Fans in Deutschlands Bundesliga verzückt, er ist durch seinen bis zu 140 Millionen Euro schweren Transfer zum FC Liverpool zu einem der wertvollsten Fußballer der Welt geworden und zudem Fußballer des Jahres in Deutschland – aber der Stern von Florian Wirtz ist massiv am Absinken! Denn gerade sein Wechsel in die Premier League erweist sich aktuell als potenzieller Karriere-Knick, kommt er doch bei den „Reds“ nicht und nicht in Fahrt. Sky-Experte Didi Hamann schwant Übles, sieht den DFB-Teamspieler auf dem besten Weg dazu, in England zu scheitern …