Vertrag von Österreichs WM-Held wird verlängert

Österreichs U17-WM-Helden Johannes Moser & Jakob Pokorny wurden bei der Kärntner Sportgala in Velden geehrt – was in dieser Konstellation ein absolutes Novum darstellte. In der weiblichen Kategorie der „Aufsteiger des Jahres“ siegte hingegn Ski-Talent Carmen Spielberger – sie fuhr mit einem der Nachwuchs-Kicker sogar einst die Piste runter!
Ein Novum bei der Wahl der Aufsteiger des Jahres im Casino Velden! Noch nie hatte es da drei Sieger gegeben – heuer war’s so weit: Denn die Fußballer Johannes Moser und Jakob Pokorny (beide 17 Jahre alt) wurden in der männlichen Wertung – gewählt wird seit mittlerweile 61 Jahren von den Mitgliedern des Sportpresseklub Kärnten (SPK) – diesmal im Doppelpack gekürt!
Das Duo hat mit Österreichs U17-Team ja Historisches geschafft, erstmals ein WM-Finale erreicht – mit dem Guttaringer Moser als Toptorjäger und dem Klagenfurter Pokorny als Kapitän. Dass man da Portugal 0:1 unterlag, tat dem Mega-Erfolg keinen Abbruch.
Vertrag wird verlängert
Was auch Zweitligist FC Liefering dazu veranlasst, Verteidiger Pokorny zu binden – sein mit Sommer 2026 endender Kontrakt wird verlängert! Etwas, das auch seine bei der Gala in Velden anwesenden Eltern Petra und Max freut. „Anfragen von anderen Vereinen interessieren Jakob gar nicht“, sagt Papa Max, Hotelier des Seehofs in Maria Wörth.
„Das hat höchste Priorität“
Langfristig plant der Klub auch mit Offensiv-Wirbler Moser – obwohl Topklubs wie Bayern, Ajax oder Juve anklopfen. „Liefering bzw. Salzburg haben für ihn höchste Priorität“, sagt auch sein Manager Christian Sand.
„Für uns ein Privileg!“
Moser – nun mit einem Marktwert von einer Million Euro – freut sich über die Ehrung: „Ich bin heuer sportlich sowie persönlich gewachsen, habe mich bei Liefering zum Stammspieler gemausert und mir mit der U17-WM die Krone aufgesetzt. Jakob und ich sehen es als Privileg, Kärnten national und international zu vertreten!“
„Sind noch zusammen Rennen gefahren“
Und für Guttaring gab’s sogar doppelten Jubel! Denn mit Ski-Speedfahrerin Carmen Spielberger kommt auch die Damen-Siegerin – wie Moser – aus der 1500-Seelen-Gemeinde. „Ich bin mit ihr in der Jugend noch zusammen Rennen gefahren – damals beim ASKÖ St. Veit-Klippitztörl“, erinnert sich Moser.
„Dann ging‘s steil bergauf“
Die 23-Jährige jedenfalls holte sich ’24/25 mit Platz 2 in der Abfahrts-Gesamtwertung im Europacup ein Fixticket für die Weltcup-Saison in dieser Disziplin. „Das hätte ich im Vorfeld für unmöglich gehalten! Als ich die Technik umgestellt habe, ging’s steil bergauf.“
„Eine neue Welt“
Der Lohn: Diese Saison darf sie sich in der Abfahrt mit den Stars um Lindsey Vonn messen: „Das ist eine neue Welt.“
