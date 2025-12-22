Vertrag von Österreichs WM-Held wird verlängert

Ein Novum bei der Wahl der Aufsteiger des Jahres im Casino Velden! Noch nie hatte es da drei Sieger gegeben – heuer war’s so weit: Denn die Fußballer Johannes Moser und Jakob Pokorny (beide 17 Jahre alt) wurden in der männlichen Wertung – gewählt wird seit mittlerweile 61 Jahren von den Mitgliedern des Sportpresseklub Kärnten (SPK) – diesmal im Doppelpack gekürt!