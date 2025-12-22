Weihnachtspreisschock: Schöne (teure) Bescherung

Es ist traditionell der Höhepunkt im Jahresausgaben-Kalender vieler Haushalte: das Weihnachtsfest. Uns hat interessiert: Wie stark ist die Preiskurve in den vergangenen Jahren wirklich angestiegen? Und so haben wir uns 2019 als Vergleichszeitraum ausgesucht – das Jahr vor der Corona-Pandemie. Die erste Bilanz: Lebensmittel sind im Euroraum seit 2019 im Durchschnitt um rund ein Drittel teurer geworden (siehe Grafik).