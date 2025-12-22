Vorteilswelt
So teuer wie noch nie

Weihnachtspreisschock: Schöne (teure) Bescherung

Wien
22.12.2025 18:00
Das heurige Festessen kostet deutlich mehr als vor sechs Jahren. Manche Preise sind richtig ...
Das heurige Festessen kostet deutlich mehr als vor sechs Jahren. Manche Preise sind richtig durch die Decke gegangen.

Preisschock unter dem Christbaum: Die hohe Inflation und die Teuerungen haben uns auch zu Weihnachten voll im Griff. Das Weihnachts-Festessen ist heuer so teuer wie nie. Wir haben verglichen: So viel muss das Christkind in diesem Jahr mehr hinblättern als 2019.

Es ist traditionell der Höhepunkt im Jahresausgaben-Kalender vieler Haushalte: das Weihnachtsfest. Uns hat interessiert: Wie stark ist die Preiskurve in den vergangenen Jahren wirklich angestiegen? Und so haben wir uns 2019 als Vergleichszeitraum ausgesucht – das Jahr vor der Corona-Pandemie. Die erste Bilanz: Lebensmittel sind im Euroraum seit 2019 im Durchschnitt um rund ein Drittel teurer geworden (siehe Grafik).

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
