Falsch geklickt: Kann ich jetzt gekündigt werden?

Ginge es nach IT-Führungskräften in Österreich, wäre die Sache klar: Machen Mitarbeiter Fehler, durch welche die IT-Sicherheit gefährdet wird, würden 94 Prozent den Mitarbeiter mit Sanktionen belegen. Das kann schlimmstenfalls bis zur Entlassung führen. Nur sechs Prozent gaben in einer Umfrage des IT-Security-Spezialisten Kaspersky an, dass Mitarbeiter keine Konsequenzen zu befürchten hätten. Aber welche Reaktion ist im IT-Ernstfall angemessen? Wir haben bei einer Expertin für Arbeitsrecht nachgefragt.