Tür 23: 2 x Sharp-E-Bike Grenoble

Weihnachten ist zum Greifen nah. Heute verlosen wir im „Krone“-Adventkalender zwei Sharp-E-Bikes Grenoble mit 7 Gänge-Kettenschaltung, Farbdisplay und App. Wie Sie beim Gewinnspiel mitmachen können, erfahren Sie hier.
Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.
Heute verlosen wir: 2 x Sharp-Hybrid-E-Bike mit 7 Gänge-Kettenschaltung, Farbdisplay und App
Ihr neues E-Bike für Stadt und Land
Volle Fahrt voraus heißt es mit dem E-Bike Grenoble von Sharp. Mit einer einzigen Ladung kann das Fahrrad bis zu 85 Kilometer mit Tretunterstützung zurücklegen. Das leicht ablesbare Display bietet einen umfassenden Überblick über alle wichtigen Fahrparameter. Außerdem zeigt es die Leistung der Motorunterstützung, die jedes Mal für eine aufregende Fahrt sorgt.
Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!
Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!
Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.