Entsetzen bei „Reds“

145-Millionen-Mann Isak fällt nach OP lange aus!

Premier League
22.12.2025 23:05
Alexander Isak
Alexander Isak(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Englands Fußball-Meister Liverpool muss wohl für längere Zeit ohne Alexander Isak auskommen!

0 Kommentare

Der im Sommer für fast 145 Millionen Euro von Newcastle United gekommene Stürmer wurde am Montag wegen einer Knöchelverletzung und einer Fraktur des Wadenbeins operiert.

Kein bestimmtes Zeitfenster für eine Rückkehr
Über die Ausfallsdauer machte der Tabellenfünfte der Premier League keine Angaben. Es gebe kein bestimmtes Zeitfenster für eine Rückkehr.

Der entscheidende Zweikampf
Der entscheidende Zweikampf(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Isak war am Samstag bei seinem Treffer zum 1:0 beim 2:1-Sieg auswärts gegen Tottenham, wo Kevin Danso nur auf der Bank saß, von Micky van de Ven umgegrätscht worden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
