Gegner am College erhitzte die Kabine auf 38 Grad

Zwei Kärntner in New York! Der Klagenfurter Eishockeyspieler Thomas Klassek bereut seinen Wechsel vom KAC ans College in den USA nicht, hat dort eine tolle Zeit. Sportlich läuft‘s noch nicht so rund, ein Gegner spielte seinem Team zudem einen bösen Streich. Derzeit steht ein langer Heimaturlaub auf dem Programm.
Nachdem er in der Vorsaison schon 27 Spiele für die Erste des KAC gemacht hatte, überraschte Eishockey-Talent Thomas Klassek mit der Entscheidung, ans US-College zu wechseln.
Doch der Verteidiger erhielt am „Rensselaer Polytechnic Institute“ (RPI) in New York ein vierjähriges Stipendium, studiert dort Business Management und fühlt sich richtig wohl. „Es ist super da“, erzählt Klassek während seines Heimaturlaubes im Dezember in Klagenfurt. „Teilweise läuft es dort ab wie in den US-Filmen, es gibt auch Campus-Partys.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.