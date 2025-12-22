Vorteilswelt
Kärntner in New York

Gegner am College erhitzte die Kabine auf 38 Grad

Kärnten
22.12.2025 18:29
Der Klagenfurter Thomas Klassek spielt für ein US-College.
Der Klagenfurter Thomas Klassek spielt für ein US-College.(Bild: Klassek)

Zwei Kärntner in New York! Der Klagenfurter Eishockeyspieler Thomas Klassek bereut seinen Wechsel vom KAC ans College in den USA nicht, hat dort eine tolle Zeit. Sportlich läuft‘s noch nicht so rund, ein Gegner spielte seinem Team zudem einen bösen Streich. Derzeit steht ein langer Heimaturlaub auf dem Programm. 

0 Kommentare

Nachdem er in der Vorsaison schon 27 Spiele für die Erste des KAC gemacht hatte, überraschte Eishockey-Talent Thomas Klassek mit der Entscheidung, ans US-College zu wechseln. 

Doch der Verteidiger erhielt am „Rensselaer Polytechnic Institute“ (RPI) in New York ein vierjähriges Stipendium, studiert dort Business Management und fühlt sich richtig wohl. „Es ist super da“, erzählt Klassek während seines Heimaturlaubes im Dezember in Klagenfurt. „Teilweise läuft es dort ab wie in den US-Filmen, es gibt auch Campus-Partys.“

Folgen Sie uns auf