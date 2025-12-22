Gegner am College erhitzte die Kabine auf 38 Grad

Nachdem er in der Vorsaison schon 27 Spiele für die Erste des KAC gemacht hatte, überraschte Eishockey-Talent Thomas Klassek mit der Entscheidung, ans US-College zu wechseln.

Doch der Verteidiger erhielt am „Rensselaer Polytechnic Institute“ (RPI) in New York ein vierjähriges Stipendium, studiert dort Business Management und fühlt sich richtig wohl. „Es ist super da“, erzählt Klassek während seines Heimaturlaubes im Dezember in Klagenfurt. „Teilweise läuft es dort ab wie in den US-Filmen, es gibt auch Campus-Partys.“