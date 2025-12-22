Vorteilswelt
Doppeltorschütze Neres

Napoli gewinnt Supercoppa durch 2:0 gegen Bologna!

Fußball International
22.12.2025 22:35
Der Vater des Erfolgs der SSC Napoli, Trainer Antonio Conte
Der Vater des Erfolgs der SSC Napoli, Trainer Antonio Conte(Bild: EPA/STRINGER)

SSC Napoli hat zum dritten Mal nach 1990 und 2014 den italienischen Fußball-Supercup gewonnen!

Der Serie-A-Meister setzte sich am Montag im Finale im saudi-arabischen Riad gegen Cup-Sieger Bologna mit 2:0 durch.

Der 28-jährige Brasilianer David Neres avancierte mit einem Doppelpack (39., 57.) zum Matchwinner.

Napoli hatte im Halbfinale Titelverteidiger AC Milan bezwungen, Bologna mit Inter den zweiten Mailänder Topklub erst im Elfmeterschießen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
