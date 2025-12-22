Napoli gewinnt Supercoppa durch 2:0 gegen Bologna!

BC Vienna in ABA-League-Gruppe B weiter Letzter!
Basketball
SSC Napoli hat zum dritten Mal nach 1990 und 2014 den italienischen Fußball-Supercup gewonnen!
Der Serie-A-Meister setzte sich am Montag im Finale im saudi-arabischen Riad gegen Cup-Sieger Bologna mit 2:0 durch.
Der 28-jährige Brasilianer David Neres avancierte mit einem Doppelpack (39., 57.) zum Matchwinner.
Napoli hatte im Halbfinale Titelverteidiger AC Milan bezwungen, Bologna mit Inter den zweiten Mailänder Topklub erst im Elfmeterschießen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.