Zahlen, Daten, Fakten

So mächtig wird Macrons neuer Super-Flugzeugträger

Digital
22.12.2025 15:46
Soll 2038 von einem größeren beerbt und bis dahin nochmals modernisiert werden: Frankreichs ...
Soll 2038 von einem größeren beerbt und bis dahin nochmals modernisiert werden: Frankreichs Flugzeugträger Charles de Gaulle ist im Vergleich mit den größten Flugzeugträgern der USA ein Zwerg.(Bild: defense.gouv.fr)

Die französische Marine baut das größte Kriegsschiff Europas: Ein neuer atomar angetriebener Superflugzeugträger, fast so lang wie der größte der USA, soll 2038 den in die Jahre gekommenen Charles de Gaulle ablösen. Krone+ zeigt Ihnen, wie die schwimmende Luftwaffenbasis der Franzosen im Vergleich mit Trumps USS Gerald R. Ford abschneidet.

Der Flugzeugträger Charles de Gaulle ist der Stolz der französischen Marine. Das 2001 in Dienst gestellte Mega-Kriegsschiff mit 261 Metern Länge und 64 Metern Breite dient als schwimmende Luftwaffenbasis, die Paris in sämtliche Erdteile verlegen kann und von der aus 40 Rafale-Kampfjets zu Einsätzen geschickt werden können. Doch die Uhr des 42.000-Tonnen-Monstrums tickt, 2038 soll es außer Dienst gestellt werden. Am Wochenende hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Bau des Nachfolgers angekündigt – und der wird nicht nur größer als Charles de Gaulle, sondern kann es beinahe mit den größten Flugzeugträgern der USA aufnehmen. Ein Überblick.

Nutzer, vor allem registrierte, erzeugen beim Besuch von Schmuddel-Websites eine Menge Daten – ...
Krone Plus Logo
Dienstleister geknackt
Wie Hacker die weltgrößte Porno-Website erpressen
Krone Plus Logo
„Keiner fragte danach“
Microsoft arbeitet am KI-Windows, User revoltieren
Im 007-Videospiel
Rockstar Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht
Krone Plus Logo
Matrix10 Ultra im Test
Neuer Dreame-Wischroboter wechselt den Mopp selber
Screenshot aus „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“
Kommen 2026 und 2027
Gleich zwei neue „Tomb Raider“-Games angekündigt!
Krone Plus Logo
Zahlen, Daten, Fakten
So mächtig wird Macrons neuer Super-Flugzeugträger
Krone Plus Logo
Expertin klärt auf
Falsch geklickt: Kann ich jetzt gekündigt werden?
Umfrage zeigt:
Gebraucht-Smartphones als Geschenk kein Tabu mehr!
Marktmacht missbraucht
Italien brummt Apple 98,6 Mio. Euro Strafe auf!
22,5 Mrd. von Softbank
Japanische Milliardenwette auf OpenAI wird konkret

Folgen Sie uns auf