So mächtig wird Macrons neuer Super-Flugzeugträger

Der Flugzeugträger Charles de Gaulle ist der Stolz der französischen Marine. Das 2001 in Dienst gestellte Mega-Kriegsschiff mit 261 Metern Länge und 64 Metern Breite dient als schwimmende Luftwaffenbasis, die Paris in sämtliche Erdteile verlegen kann und von der aus 40 Rafale-Kampfjets zu Einsätzen geschickt werden können. Doch die Uhr des 42.000-Tonnen-Monstrums tickt, 2038 soll es außer Dienst gestellt werden. Am Wochenende hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Bau des Nachfolgers angekündigt – und der wird nicht nur größer als Charles de Gaulle, sondern kann es beinahe mit den größten Flugzeugträgern der USA aufnehmen. Ein Überblick.