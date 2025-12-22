So mächtig wird Macrons neuer Super-Flugzeugträger

Die französische Marine baut das größte Kriegsschiff Europas: Ein neuer atomar angetriebener Superflugzeugträger, fast so lang wie der größte der USA, soll 2038 den in die Jahre gekommenen Charles de Gaulle ablösen. Krone+ zeigt Ihnen, wie die schwimmende Luftwaffenbasis der Franzosen im Vergleich mit Trumps USS Gerald R. Ford abschneidet.
Der Flugzeugträger Charles de Gaulle ist der Stolz der französischen Marine. Das 2001 in Dienst gestellte Mega-Kriegsschiff mit 261 Metern Länge und 64 Metern Breite dient als schwimmende Luftwaffenbasis, die Paris in sämtliche Erdteile verlegen kann und von der aus 40 Rafale-Kampfjets zu Einsätzen geschickt werden können. Doch die Uhr des 42.000-Tonnen-Monstrums tickt, 2038 soll es außer Dienst gestellt werden. Am Wochenende hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Bau des Nachfolgers angekündigt – und der wird nicht nur größer als Charles de Gaulle, sondern kann es beinahe mit den größten Flugzeugträgern der USA aufnehmen. Ein Überblick.
