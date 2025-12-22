Vorteilswelt
Basketball

BC Vienna in ABA-League-Gruppe B weiter Letzter!

22.12.2025 22:51
(Bild: GEPA)

BC Vienna ist auch zu Weihnachten Schlusslicht der Gruppe B der ABA-League!

Die Wiener kassierten am Montag im Auswärtsspiel der 11. Runde bei Buducnost Podgorica eine 91:102-Niederlage und konnten somit die „Rote Laterne“ nicht abgeben.

Bereits am Samstag geht es in Ljubljana gegen Perspektiva Ilirija weiter.

