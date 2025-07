Switch 2, Steam Deck: Wer baut beste Mobilkonsole?

Es ist ein ungleiches Duell: In der einen Ecke Valves Steam Deck, ein 670 Gramm schwerer und fünf Zentimeter dicker Mini-Gaming-PC mit AMD-x86-Prozessor wie in einem PC, auf dem ein vollwertiges Linux-Betriebssystem läuft, auf dem man auch arbeiten kann. In der anderen Ecke: Nintendos rund 140 Gramm leichtere neue Switch 2 mit stromsparendem ARM-Chip wie in einem Handy und geschlossenem Betriebssystem, auf dem nur ausgeführt werden kann, was Nintendo erlaubt. Krone+ analysiert, welches mobile Gaming-Gerät in welchem Szenario die bessere Wahl ist.