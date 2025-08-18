„Die Leistungen passen, die Ausbeute noch nicht“

Der GAK haderte nach dem 1:1 gegen die WSG Tirol mit sich selbst. Denn alle wussten: Da wäre deutlich mehr möglich gewesen. Die „Krone“ sprach nach dem Spiel mit Sportchef Didi Elsneg über den Saisonstart, die neuformierte Abwehr oder auch die viel diskutierte Torhüter-Causa.