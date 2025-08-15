Motorradfahrer rast bei Kirchtag in Musikkapelle

Mit überhöhter Geschwindigkeit bretterte ein Niederösterreicher mit seinem Motorrad die Villacher Alpenstraße entlang. Dabei verlor der Urlauber die Kontrolle, streifte einen Bus und raste in eine Musikkapelle.
Es ist Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr: Auf der Rosstratte ist der Dobratsch-Kirchtag voll im Gange, als der 63-Jährige viel zu schnell unterwegs ist und die Kontrolle über sein Motorrad verliert. Der Niederösterreicher versucht noch einem abgestellten Linienbus auszuweichen, streift das Fahrzeug und rast auf eine Musikkapelle zu.
„Die Musiker konnten sich nur durch einen Sprung retten“, erzählt ein Augenzeuge gegenüber der „Krone“. Der Biker donnert über Musikinstrumente, verliert endgültig die Kontrolle über das Motorrad und stürzt in den Gastgarten.
Dabei erlitt der 63-Jährige Verletzungen und musste ins Krankenhaus nach Villach gebracht werden. Bei dem Zwischenfall wurde nicht nur der Bus beschädigt, sondern auch einige Musikinstrumente wurden zerstört.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.