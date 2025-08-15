Motorradfahrer rast bei Kirchtag in Musikkapelle

Es ist Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr: Auf der Rosstratte ist der Dobratsch-Kirchtag voll im Gange, als der 63-Jährige viel zu schnell unterwegs ist und die Kontrolle über sein Motorrad verliert. Der Niederösterreicher versucht noch einem abgestellten Linienbus auszuweichen, streift das Fahrzeug und rast auf eine Musikkapelle zu.