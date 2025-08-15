So viele Fans braucht Hartberg für schwarze Null

Legende Peter Weck: „Ich habe keinen Wunsch mehr“
Das große Interview
Wegen des Umbaus des Stadions in Hartberg müssen die Oststeirer vor die Tore von Wien ausweichen. Das erste Spiel in der Südstadt steht am Samstag am Programm, wenn Vize-Meister Red Bull Salzburg antanzt. Obmann Erich Korherr erklärte der „Krone“, welch Aufwand der Umzug ist und wann eine schwarze Null darunter steht.
Wegen des Stadionumbaus in Hartberg steigt die Heimpremiere der Schmid-Truppe am Samstag (17) gegen Salzburg 14 Kilometer vor den Toren Wiens. Es ist das erste Bundesliga-Oberhaus-Spiel in der Südstadt seit 14. Mai 2022, seit Altachs 3:0-Sieg, welcher den Abstieg der Admira besiegelt hatte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.