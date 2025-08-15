So viele Fans braucht Hartberg für schwarze Null

Wegen des Umbaus des Stadions in Hartberg müssen die Oststeirer vor die Tore von Wien ausweichen. Das erste Spiel in der Südstadt steht am Samstag am Programm, wenn Vize-Meister Red Bull Salzburg antanzt. Obmann Erich Korherr erklärte der „Krone“, welch Aufwand der Umzug ist und wann eine schwarze Null darunter steht.